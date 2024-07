Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Brand einer Ballenpresse in Ruppertenrod

Am Montagnachmittag kam es auf einem abgeernteten Getreidefeld zwischen den Ortschaften Ruppertenrod und Groß-Eichen im Bereich der Kreisstraße 139 zu einem Ballenpressenbrand. Der Landwirt, welcher mit der Presse gerade am Rundballenpressen war bemerkte plötzlich Rauchgeruch aus der angehängten Maschine. Geistesgegenwärtig fuhr der Fahrer vom Feld und platzierte die Presse über einer in der Nähe befindlichen größeren Wasserpfütze. Mit den puren Händen schöpfte der Fahrer Wasser in die qualmende Maschine. Durch das kluge Handeln gelang es einen Vollbrand der Ballenpresse, und eine größere Schadensausbreitung bis zum Eintreffen der durch den Landwirt alarmierten Feuerwehr zu verhindern. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf zweitausend Euro geschätzt, bedarf jedoch der genauen Klärung. Auf dem abgeernteten Getreidefeld wurde eine Fläche von 10 Quadratmetern verbrannt. Der 41-jährige Fahrer aus der Gemeinde Mücke blieb unverletzt.

Neben den alarmierten Feuerwehren aus Mücke und Ruppertenrod war auch ein Streifenwagen der Polizeistation Alsfeld im Einsatz.

Boppert, PHK

Polizeistation Alsfeld

