Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Sporthalle - Diebstahl aus Arztpraxis - Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots)

Einbruch in Sporthalle

Fulda. Eine Turnhalle in der Goerdelerstraße war zwischen Mittwoch (24.07.) und Dienstag (30.07.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten diese unberechtigt das Schulgelände und verschafften sich über ein Garagentor im rückwärtigen Bereich Zugang zu einem dortigen Lagerraum. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Arztpraxis

Fulda. Widerrechtlich verschafften sich Unbekannte am Donnerstag (25.07.), zwischen 13 und 15 Uhr, Zutritt zu einer Arztpraxis in der Mittelstraße. Aus einem dortigen Büro entwendeten diese einen schwarzen Rucksack der Marke "Burton" samt schwarzer Geldbörse mit rund 50 Euro Bargeld sowie Samsung-Kopfhörern im Gesamtwert von schätzungsweise 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Fulda. Zwischen Sonntag (21.07.) und Freitag (26.07.) entwendeten Unbekannte einen schwarzen Wandtresor mit Bargeld in vierstelliger Höhe aus dem Büroraum einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Die Langfinger verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt und flüchteten anschließend unbemerkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell