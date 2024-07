Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handy gestohlen - Mehrere Einbrüche in Baucontainer

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Handy gestohlen

Breitenbach am Herzberg. Während eines Festivals in Gehau stahlen Unbekannte am Montag (29.07.), zwischen 4.15 Uhr und 9.15 Uhr, das Samsung Galaxy A32 einer 57-jährigen Frau. Das Handy hat einen Wert von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Baucontainer

Friedewald. Eine Baustelle in der Straße "Im Gewerbegebiet" wurde in der Nacht zu Dienstag (30.07.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Täter mehrere dortige Baucontainer unterschiedlicher Firmen gewaltsam und entwendeten daraus Werkzeuge im Wert von rund 1.000 Euro. Anschließend entfernten sich die Unbekannten in einem noch unbekannten Fahrzeug mitsamt des Diebesguts. Die genaue Höhe des bei den Einbrüchen entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell