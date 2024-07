Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Universitätsplatz

Fulda (ots)

Fulda. Am Dienstagabend (30.07.) wurde die osthessische Polizei gegen 18.00 Uhr von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen auf dem Universitätsplatz in Fulda informiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte drei männliche Personen feststellen, die aus bislang noch ungeklärter Ursache in Streit gerieten. Bei der körperlichen Auseinandersetzung soll eine Person ein Messer bei sich gehabt haben. Ob das mitgeführte Messer auch aktiv gegen Personen eingesetzt wurde, ist Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Das Messer konnte durch die Streife aufgefunden und sichergestellt werden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle zu wenden oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

