Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung - Räuberische Erpressung von E-Scooter - Pkw zerkratzt - Baucontainer aufgebrochen

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Petersberg. Am Montagabend (29.07.), gegen kurz vor 22 Uhr, wurde die Polizei zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen im Bereich einer Tankstelle in der Peterberger Straße alarmiert.

Vor Ort stellten die Beamten eine einstellige Anzahl von Männern fest, die sich teilweise körperlich attackierten. Da sich einige der angetroffenen Personen in Anwesenheit der Polizisten weiterhin aggressiv zeigten, wurden ihnen zur Deeskalation und Klärung der Situation sowie Verhinderung weiterer körperlicher Angriffe vorübergehend Handfesseln angelegt. Diese konnten kurze Zeit später wieder entfernt werden.

Drei Männer erlitten ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen, wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten die beteiligten Personen aus privaten Gründen in Streit, welcher schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten mündete. Dabei soll mindestens eine Person - ein 32-jähriger Petersberger - ein Messer bei sich gehabt haben. Ob dieses auch aktiv gegen Menschen eingesetzt wurde, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Das Messer konnte durch die aufnehmenden Polizisten aufgefunden und sichergestellt werden. Der 32-Jährige wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme zur Dienststelle sistiert, die er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte.

Die Polizei in Fulda hat die entsprechenden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Räuberische Erpressung von E-Scooter

Fulda. Ein 18-jähriger war am Dienstag (23.07.), gegen 16.30 Uhr, mit seinem E-Scooter der Marke "NIU" (Modell KQi3) in der Nikolausstraße unterwegs, als ein Unbekannter ihm in den Weg trat, nach dem Lenker griff und diesen bedrohte. Der 18-Jährige kam der Aufforderung, den schwarzen E-Scooter mit blauen Elementen und einem Spinnen- sowie "Route 66"-Aufkleber herauszugeben, nach. Der Unbekannte fuhr damit davon. Er kann wie folg beschrieben werden: männlich, arabisches Erscheinungsbild, dünn, circa 185 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt, kurze, lockige Haare, kurzer Vollbart. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw zerkratzt

Fulda. Eine 34-jährige Frau parkte ihren schwarzen VW Polo am Samstag (27.07.), gegen 18 Uhr, in einem Vorhof in der Scharnhorstraße. Als sie am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie großflächige Beschädigungen an der Beifahrertür fest. Offenbar hatten bislang Unbekannte den Pkw mutwillig zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baucontainer aufgebrochen

Burghaun. Ein Baucontainer auf einem Rastplatz am Kegelspiel-Radweg in der Betzenroder Straße in Steinbach war zwischen Samstag (27.07.) und Sonntag (28.07.) Ziel unbekannter Täter. Sie brachen diesen gewaltsam auf und entwendeten aus dem Inneren zwei Dieselkanister, eine Schnurtrommel, ein Messrad sowie ein Kompressor in noch unbekanntem Wert. Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell