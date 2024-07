Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Einbruch in Einfamilienhaus - Dieseldiebstahl

Einbruch in Bürogebäude

Friedewald. Ein Bürogebäude in der Straße "Im Gewerbegebiet" wurde zwischen Freitag (26.07.) und Montag (29.07.) Ziel unbekannter Täter. Unerlaubt verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Räumlichkeiten, aus denen sie mehrere Küchengeräte sowie Werkzeuge im Gesamtwert von rund 3.500 Euro entwendeten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Obergeis. Mindestens ein Unbekannter brach am Montag (29.07.), zwischen 14 Uhr und 15.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Finkenweg ein. Aus den Räumlichkeiten stahl er Schmuck in Höhe eines noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Bad Hersfeld. Zwischen Freitag (27.07.) und Montag (29.07.) öffneten Unbekannte den Zaun eines Firmengeländes in der Straße "Am Ententeich". Anschließend entwendeten die Täter circa 75 Liter Kraftstoff aus einem Lkw. Sie verursachten insgesamt etwa 125 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

