POL-OH: Diebstahl aus Spind - Mountainbike entwendet - Fernglas gestohlen

Diebstahl aus Spind

Fulda. Eine 55-jährige Frau aus Fulda war am Donnerstag (25.07.), zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, in einem Freibad in der Jahnstraße schwimmen. Hierzu verstaute sie ihre Wertgegenstände in einem Spind. Den Schlüssel packte sie in eine Tasche, die sie nahe dem Beckenrand deponierte. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten unbekannte Täter einen unbeobachteten Moment, um den Schlüssel aus der Tasche zu entnehmen und eine braune Ledergeldbörse samt Bargeld aus dem Spind zu stehlen.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet - Nutzen Sie Spinde und Wertfächer vor Ort. Aber Achtung: Tragen Sie den Schlüssel bei sich und lassen Sie diesen nicht unbeaufsichtigt zurück - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike entwendet

Burghaun. Ein rot-weißes Mountainbike des Herstellers Cornway war Ziel unbekannter Täter. Das Fahrrad im Wert von rund 500 Euro war zwischen Freitag (12.07.) und Montag (15.07.) in einer Hofeinfahrt in der Dorfstraße in Steinbach abgestellt und wurde in diesem Zeitraum durch Unbekannte entwendet.

Fernglas gestohlen

Burghaun. Auf bislang unbekannte Weise entwendeten Langfinger zwischen Mittwochabend (24.07.) und Freitagmorgen (26.07.) ein Fernglas der Marke Minox im Wert von rund 1.200 Euro. Das Fernglas lag zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem grauen Nissan Murano, der in einer Hofeinfahrt in der Breslauer Straße geparkt war.

