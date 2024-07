Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt diebisches Duo

Halle (Saale), Naumburg (ots)

Am Samstag, den 6. Juli 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 13:00 Uhr fernmündlich die Meldung, dass eine Reisende mit ihren Enkeln in einem Reisezug bestohlen wurde: Demnach entwendeten zwei Personen den Rollkoffer der Geschädigten, welcher sich gemeinsam mit den beiden Koffern der Tatverdächtigen in einer Gepäckablage der Regionalbahn befand. Anschließend verließen diese den Zug am Bahnhof Naumburg. Einer aufmerksamen Zugbegleiterin fiel auf, dass der Mann und seine Begleiterin zuvor mit nur zwei Gepäckstücken in den Zug gestiegen wa-ren. Da sie dies stutzig machte, notierte sie sich den Zug, in den die zwei Personen am Bahnhof Naumburg umstiegen. Nachdem sich die 63-jährige Geschädigte bei ihr meldete und von dem Fehlen des Koffers berichtete, informierte die Zugbegleiterin sofort die Polizei und gab an, dass sich die Tatverdächtigen mit einem Regionalexpress auf dem Weg nach Halle (Saale) befinden. Eine Streife der Bundespolizei begab sich daraufhin unverzüglich mit einer detaillierten Personenbeschreibung der mutmaßlichen Diebe und Angaben zu dem entwendeten Koffer zu dem Ankunftsbahnsteig sechs. Tatsächlich stiegen eine 29-Jährige und ein 41-Jähriger, auf die die Beschreibungen passten, mit drei Gepäckstücken aus dem Zug. Die Einsatzkräfte konfrontierten die beiden bulgarischen Staatsangehörigen mit der ihnen zur Last gelegten Tat und nahmen jene zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle. Einer der Koffer konnte als das zuvor entwendete Gepäckstück identifiziert werden. Dieser wurde entsprechend zur Eigentumssicherung in Verwahrung genommen und die Geschädigte darüber in Kenntnis gesetzt. Sie kam um 16:30 Uhr am Bundespolizeirevier an und nahm ihren Koffer freudestrahlend entgegen. Ihrer Reise mit den Enkeln stand somit nichts mehr im Wege. Das diebische Duo erhält jeweils eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell