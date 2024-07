POL-OH: Burg-Herzberg-Festival - Bilanz der Polizei

Vogelsbergkreis (ots) - E-Scooter gestohlen Lauterbach. Unbekannte stahlen am Freitag (26.07.), zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers YOU-Q BV im Wert von circa 250 Euro. Zur Tatzeit war das Zweirad mit dem Kennzeichen 948 MVU an einem Fahrradständer in der Straße "Marktplatz" abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere ...

