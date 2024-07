Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall - 21-jähriger Motorradfahrer verletzt

Lauterbach (ots)

Schotten - Am Sonntag, den 28.07.2024 gegen 20:05 Uhr, befuhr ein Kradfahrer (21 J.) aus Schwalbach am Taunus mit seiner Kawasaki die B 276 von Eschenrod kommend in Richtung Gedern. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Abklärung mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR.

