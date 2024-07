Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw rammt geparkte Fahrzeuge und überschlägt sich

Bad Salzschlirf (ots)

Am Samstag (27.07.), ereignete sich um 22.20 Uhr in Bad Salzschlirf ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 24-jährige Fahrer eines Pkw Seat aus dem Landkreis Fulda befuhr die Riedstraße in Richtung Fuldaer Straße. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit und Alkoholeinfluss prallte der Seat gegen die Fahrzeugfront einer am linken Fahrbahnrand geparkten Mercedes V-Klasse. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mercedes gegen einen dahinter geparkten Pkw Fiat geschoben. Der Wagen des Unfallverursachers überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde dadurch leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 21.500 Euro.

