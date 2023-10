Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Kradfahrer gestürzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am 01.10.2023, um 16:10 Uhr, auf der L851 zwischen Drensteinfurt und Sendenhorst. Der 23-jährige Motorradfahrer aus Münster befuhr die L851 von Drensteinfurt kommend in Richtung Sendenhorst. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er nach rechts von seiner Fahrlinie ab, kollidierte mit dem Vorderrad mit dem Bordstein und verlor anschließend die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 EUR.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell