Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

47-jähriger Radfahrer gestürzt

Ludwigsau. Am Donnerstag (25.07.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer den geteerten Radweg aus Richtung Hofgut Oberode kommend in Richtung Friedlos. Ein 50-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine fuhr von einem geschotterten Feldweg auf den Radweg auf, erkannte hierbei den von links kommendem Fahrradfahrer und kam nach sofort eingeleitetem Bremsmanöver mittig auf dem Radweg zum Stehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte der Radfahrer bei dem Versuch zu Bremsen und rutschte unter die Maschine. Er wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (25.07.), gegen 20.25 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die Friedloser Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld Innenstadt. Auf Höhe der Kreuzung Friedloser Straße/Bahnhofstraße musste der Fahrer verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Links neben dem Sontraner Fahrer stand ein weiterer Pkw. Ein 22-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Kraftrad ebenfalls die Friedloser Straße in die gleiche Richtung. An der Kreuzung fuhr dieser von hinten zwischen den zwei Pkw hindurch. Hierbei touchierte er nach derzeitigen Erkenntnissen den Pkw des Mannes aus Sontra. Anschließend entfernte sich der Motorradfahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Er konnte ermittelt werden und muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell