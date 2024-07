Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Onlinebetrug - Fahrraddiebstahl und Vandalismus - Kennzeichendiebstahl - Diebstahl aus Pkw

Onlinebetrug

Fulda. Ein 83-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda stieß nach derzeitigen Erkenntnissen im Internet auf eine Investitionsplattform, kontaktierte diese und investierte 500 Euro. Nach einiger Zeit gaukelten die Betrüger vor, dass die Kurse steigen würden und er sich abschließend registrieren müsse. Der 83-Jährige schenkte ihnen Glauben und gewährte Fernzugriff auf seinen Computer und sein Onlinebanking. Erst im Nachgang stellte der Mann fest, dass er Betrügern zum Opfer gefallen ist und 29.000 Euro von seinem Konto abgebucht worden waren.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten. - Gewähren Sie Fremden keinen Fernzugriff auf Ihren Computer. - Teilen Sie niemals Login-Daten (Nutzername, Passwort) per E-Mail / SMS / Messenger an Ihnen fremde Personen mit, auch wenn Sie dazu aufgefordert werden. - Halten Sie Ihre Browser- und Antivirenprogramme aktuell. Diese erkennen häufig Phishing-Versuche und blockieren oder warnen per Pop-up-Nachricht davor. - Rufen Sie die Polizei an.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional.-Informiert./

Fahrraddiebstahl und Vandalismus

Fulda. Zwischen Mittwoch (24.07.), 14 Uhr, und Donnerstag (25.07.), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte aus der Gartenhütte einer Kleingartenanlage in der Straße "Gartau" mehrere Fahrräder im Wert von schätzungsweise 150 Euro. An zwei weiteren Gartenhütten wurden in diesem Zeitraum zwei Fenster sowie eine Porzellanfigur beschädigt. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, allerdings entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 350 Euro.

Ein Zeuge wurde gegen 21 Uhr auf mehrere Jugendliche aufmerksam, die sich in der Kleingartenanlage sowie dem näheren Umfeld aufhielten. Er beschreibt diese als circa 15 Jahre alt. Einer trug ein rotes, ein weiterer ein hellblaues T-Shirt sowie eine weiße Shorts. Ob die Jugendlichen mit dem Diebstahl und Vandalismus in Verbindung stehen, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen klären. Hierzu werden Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Von einem 125er-Leichtkraftrad, das im Hof eines Wohnhauses "Im Igelstück" geparkt war, entwendeten Unbekannte Täter zwischen Dienstag (09.07.) und Donnerstag (25.07.) das amtliche Kennzeichen "FD-XU 156". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Rasdorf. Unbekannte machten sich zwischen Mittwoch (24.07.) und Donnerstag (25.07.) an mehreren Fahrzeugen in Grüsselbach zu schaffen.

Ein roter Mercedes Benz A 180 war zu diesem Zeitpunkt in einer Hofeinfahrt im Johann-Adam-Förster-Weg geparkt. Er wurde durch Unbekannte durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Allerdings entstand durch die Hebelspuren Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Auch ein grauer Ford Tourneo Connect in der Mühlenstraße war Ziel Unbekannter. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Handtasche im Wert von rund 150 Euro. Ein schwarzer Opel Insignia wurde in der gleichen Straße durchsucht. Mit Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Falsche Microsoft-Mitarbeiter ergaunern 5.400 Euro

Fulda. Ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Fulda wurde am Dienstag (23.07.) Opfer von dreisten Betrügern. Die Unbekannten riefen am Morgen bei dem Geschädigten an und gaben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Sie erklärten dem Fuldaer, dass sein Computer gehackt worden sei und man nun helfen wolle. Der 68-Jährige glaubte den Angaben der Anrufer und gab im Verlauf des Telefonats persönliche Daten preis. Erst im Nachgang stellte er fest, dass er um 5.400 Euro betrogen worden war.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon. - Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Rufen Sie die Polizei an.

Pkw zerkratzt

Mittelkalbach. Zwischen Mittwoch (24.07.), gegen 16.30 Uhr, und Donnerstag (25.07.), 8.45 Uhr, wurde in der Erhardstraße ein Pkw beschädigt. Der Audi war zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand geparkt und wurde durch unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand auf der Motorhaube verkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

