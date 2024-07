POL-OH: L3330 Alleinunfall mit Personenschaden (KRAD)

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Dieseldiebstahl Alheim. Rund 500 Liter Diesel im Wert von etwa 800 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (24.07.) aus den Tanks eines blauen Scania Sattelzugs. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Pendlerparkplatz in der Nürnberger Straße am Ortsausgang von Heinebach. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda ...

mehr