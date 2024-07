Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall

Dipperz. Ein 18-jähriger VW-Fahrer aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (24.07.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 23:40 Uhr die Straße "Am Steinrücken" aus Richtung Ruhrgrund kommend in Fahrtrichtung Friesenhausen. Im Bereich einer Kurve querte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein Wild die Fahrbahn. Als der 18-Jährige dem Tier auswich, kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Baumgruppe neben der Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde der VW-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Schenklengsfeld. Am Freitag (19.07.), gegen 17:10 Uhr, befuhren eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald und eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald in dieser Reihenfolge die K13 von Friedewald kommend in Richtung Motzfeld. Kurz vor Motzfeld wollte die 71-Jährige nach momentan vorliegenden Erkenntnissen in einen Feldweg abbiegen und musste dazu ihren Pkw abbremsen. Dies erkannte die dahinterfahrende 18-Jährige vermulich zu spät und fuhr auf das Auto auf. Die 71-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (24.07.), gegen 14:30 Uhr, wartete eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld als erstes Auto auf dem Zubringer der Hainstraße zur Reichstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr plötzlich und aus noch unbekannten Gründen hinter der 26-Jährigen los, obwohl diese verkehrsbedingt noch stand und fuhr dementsprechend auf ihr Auto auf. Die Pkw-Fahrerin verspürte einen leichten, dumpfen Schlag, konnte aber zunächst keinen Schaden feststellen. Die Beifahrerin des unbekannten Verkehrsteilnehmers stieg ebenfalls kurz aus, setzte sich aber dann wieder in den Pkw hinein, ohne die 26-Jährige anzusprechen. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren zunächst weiter. Kurze Zeit später stellte die 26-Jährige den Schaden in Höhe von etwa 150 Euro an ihrem schwarzen Audi TT fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell