Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung - Sachbeschädigung durch Feuer- Fenster beschädigt

Fulda (ots)

Festnahme nach Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung

Fulda. Am Montagabend (22.07.), gegen 21.45 Uhr, entwendete ein zunächst unbekannter Mann zwei gefüllte Einkauftüten aus einem Lebensmittelmarkt in der Dalbergstraße. Als das Personal den Mann verfolgte, verlor dieser sein Handy, konnte jedoch mit den Lebensmitteln von noch unbekanntem Wert flüchten.

Wenig später kam der Tatverdächtige erneut in den Laden und forderte die Herausgabe seines Mobiltelefons. Als die Mitarbeiter versuchten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten, sprühte der Mann einen reizenden Stoff in Richtung des Personals und flüchtete erneut. Verletzt wurde hierdurch nach aktuell vorliegenden Informationen glücklicherweise niemand.

Beamte der Polizeistation Fulda konnten den tatverdächtigen 20-Jährigen aus Hilders schließlich im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unweit des Lebensmittelmarktes feststellen und zur Dienststelle sistieren. Der Hilderser wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Sachbeschädigung durch Feuer

Fulda. Zwischen Freitag (19.07.) und Mittwoch (24.07.) kam es an der Hausfassade einer öffentlichen Einrichtung in der Paul-Klee-Straße zu einer Sachbeschädigung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beschädigten Unbekannte die Hauswand sowie Fensterrollläden durch Feuer. Zu einem Brand kam es nicht Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster beschädigt

Tann. Eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Brückenstraße im Ortsteil Günthers versuchten Unbekannte einzuschlagen und verursachten so etwa 400 Euro Schaden. Das mehrfach verglaste Fenster hielt den Einbruchsversuchen allerdings stand. Die Beschädigung wurde am Mittwochnachmittag (24.07.) festgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell