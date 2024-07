Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch

Herbstein. Unbekannte brachen zwischen Samstag (20.07.) und Mittwoch (24.07.) in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Altenschlirf ein. Nach momentan vorliegenden Informationen wurde jedoch nichts gestohlen. An der Hauseingangstür entstanden allerdings rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

