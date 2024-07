Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auf Festnahme folgt Untersuchungshaft

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Auf Festnahme folgt Untersuchungshaft

Fulda. Am Montag (22.07.) informierten Zeugen die Polizei über einen versuchten Diebstahl aus einem Auto auf einem Parkplatz im Bereich eines Freibads in der Jahnstraße.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten die Mitteiler den Tatverdächtigen vor Ort festgehalten. Nach aktuellem Kenntnisstand soll dieser durch die heruntergelassene Fensterscheibe eines Pkw unerlaubt ein Handschuhfach durchsucht haben. Als die Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, habe der 42-Jährige aus Petersberg von der weiteren Tathandlung abgelassen, sodass ersten Informationen zufolge nichts aus dem Auto gestohlen wurde.

Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten schließlich fest, dass gegen den Petersberger ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgericht Frankfurt am Main wegen des Verdachts des schweren Raubes sowie des Computerbetrugs vorlag. Folglich nahmen die Beamten den Mann fest und verbrachten ihn zur Dienststelle.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der 42-Jährige auch eines Diebstahls aus einem VW Passat am Sonntag (21.07.) auf einem Parkplatz in der Straße "Vor dem Peterstor" tatverdächtig ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5828390).

Der Festgenommene wurde am Dienstag (23.07.) einem Haftrichter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt. Der 42-Jährige wurde anschließend in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

