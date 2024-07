Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

7.000 Euro Sachschaden

Großenlüder. Bei einem Unfall am Dienstag (23.07.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 21.40 Uhr in Großenlüder die K 112 aus Richtung Stockhausen kommend in Fahrtrichtung Müs. Aus unklarer Ursache geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei touchierte er die Leitplanke, drehte und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Polizeistation Fulda

Unfall beim Einparken

Bad Hersfeld. Am Dienstag (23.07.), gegen 11.30 Uhr, parkten eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld, eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Breitenbach a.H. in dieser Reihenfolge von rechts nach links auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Douglasienweg. Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld beabsichtigte nach aktuellem Kenntnisstand derweil rechts neben der 68-jährigen Pkw-Fahrerin vorwärts einzuparken. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 83-Jährige jedoch zu weit über die Parkplatzbegrenzung, lenkte scharf nach links und touchierte dabei die links neben ihr befindlichen Fahrzeuge der oben genannten Fahrzeugführer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Bad Hersfeld

