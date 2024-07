Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht-Unfall im Kreuzungsbereich-Auffahrunfall-Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Fulda (ots)

Unfallflucht

Fulda. Ein grauer Daimler Vito Tourer wurde am Montag (22.07.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Daimler war in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr in der Boyneburgstraße auf einem Parkplatz nahe der dortigen Gleise ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher den Daimler vermutlich beim Ausparken touchierte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Ein 57-jähriger Opel-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (22.07.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 13:10 Uhr die Adenauerstraße aus Richtung Einhardstraße kommend in Fahrtrichtung König-Konrad-Straße. Im Einmündungsbereich der Wiener Straße kam es aus noch unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß mit einem 91-jährigen Peugeot-Fahrer, welcher die Wiener Straße aus Richtung Schlitzer Straße kommend befuhr und nach rechts auf die König-Konrad-Straße einbiegen wollte. Der 57-jährige Opel-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (22.07.). Ein 35-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 16:30 Uhr die Pacelliallee in absteigende Richtung. In Höhe "An St. Johann" musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 41-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Fulda

Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Gersfeld. Am Sonntag (21.07.), gegen 12.20 Uhr, kam ein E-Bike-Fahrer aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen aus noch unklaren Gründen auf der Bundesstraße 284 zwischen Ehrenberg-Wüstensachsen und Gersfeld nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der 60-Jährige Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, aus der er kurze Zeit später wieder entlassen werden konnte. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro.

Polizeistation Hilders

