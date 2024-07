POL-OH: Einbruch in Lagerhalle

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Kennzeichendiebstahl Neuenstein. Die beiden amtlichen Kennzeichen AUR-MG 36 eines Silbernen Nissan X-Trail entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (22.07.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Geistalstraße in Aua. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Suski, Pressesprecherin Kontakt: ...

mehr