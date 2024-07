Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen der Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Fußgänger nach Unfall gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.07.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Straße "Am Frauenberg" von der Straße "Alter Kirchweg" kommend und hielt zunächst an der Kreuzung zur Meisebacher Straße, nach aktuellen Informationen mit der Absicht nach links in die Meisebacher Straße einzubiegen, an. Als er anfuhr, kam plötzlich aus der Parkanlage ein Fußgänger auf die Fahrbahn gelaufen. Es kam zum Zusammenstoß. Nach einem kurzen Wortgefecht verließ der Fußgänger die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Er schien augenscheinlich unverletzt geblieben zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Fußgänger kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 180 cm, helle Haare, helle Kleidung, Sonnenbrille. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zweiradfahrer auf verunreinigter Fahrbahn gestürzt - Verursacher gesucht

Haunetal. Am Freitag (19.07.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Fahrer aus Hauneck mit seinem Motorrad die K46 aus Richtung Wehrda in Richtung Langenschwarz. Als sich plötzlich Saatgut in Form von schwarzen Rapssamen auf der Fahrspur befand, stürzte der Biker und verletzte sich leicht. Bislang konnte kein Verursacher der Fahrbahnverunreinigung ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.100 Euro.

Unfall beim Einparken

Niederaula. Am Freitag (19.07.), gegen 18:50 Uhr, befuhren ein 62-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger und ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula in dieser Reihenfolge hintereinander die Straße "An der Landwehr". Nach aktuellem Kenntnisstand hielt der Lkw-Fahrer dort an um rückwärts auf einen Schotterparkplatz einzuparken. Hierbei kollidierte er dann mit dem hinter ihm stehenden Pkw. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (20.07.), in der Zeit von 9:50 Uhr bis 10:45 Uhr, parkte eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren grauen Opel Corsa-E in einem Parkhaus in der Straße "An der Landwehr" Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, befanden sich auf der Fahrerseite im hinteren Bereich des Pkw Unfallspuren. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Samstag (20.07.), gegen 19 Uhr, befuhren ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau und ein 27-jähriger Sprinter-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Hersfelder Straße in Friedlos aus Fahrtrichtung Bad Hersfeld kommend. Auf Höhe der Hausnummer 14 wollte der 41-jährige Pkw-Fahrer nach momentanen Informationen nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dies erkannte der Sprinter-Fahrer vermutlich zu spät und fuhr hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (21.07.), gegen 10:20 Uhr, parkte ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen grauen VW Golf in der Straße "Am Roten Graben", Höhe der Hausnummer 8. Ein unbekannter Fahrzeugfahrer streifte den abgestellten Pkw vermutlich beim Vorbeifahren. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall beim Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Sonntag (21.07.), gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach a.H. und eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die B62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Asbach. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf nach derzeitigen Erkenntnissen den rechten von zwei Fahrstreifen und der 22-Jährige auf dem Linken. Beim Fahrspurwechsel kollidierte der 22-Jährige aus noch unklarer Ursache mit dem Pkw der Bad Hersfelderin. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Philippsthal. Am Montag (22.07.), gegen 5:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die Nipper Straße aus Richtung B62 kommend in Richtung Ransbach. Ein 40-jähriger Fahrer aus Hohenroda befuhr zeitgleich mit seinem Motorroller die Nipper Straße in Richtung B62. Als der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links auf einen Firmenparkplatz abbog, stieß er aus unklaren Gründen mit dem vorfahrtsberechtigten Motorroller-Fahrer zusammen. Der Roller-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Roller erlitt einen Totalschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfall mit Leichtverletzten

Herbstein. Am Samstagmorgen (20.07.) kam es auf der B 275 am Ortsausgang von Herbstein in Richtung Altenschlirf gegen 11:30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhren eine graue Mercedes B-Klasse sowie ein weißer VW Transporter in dieser Reihenfolge die Bundesstraße, als der Mercedes aus bisher unbekannten Gründen in Höhe des Abzweigs zur Straße "Am Bonnerod" abrupt bremste und die 42-jährige VW-Fahrerin auf dieses Auto auffuhr. Die 42-Jährige aus Schlitz sowie ihre 21- und 26-jährigen Beifahrerinnen wurden leicht verletzt und teilweise zur weiteren medizinischen Versorgung in Kliniken gebracht. Der Mercedes-Fahrer verließ zunächst unerlaubt die Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später identifiziert werden. Da der 33-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus war der Vogelsberger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol sowie des Führens eines Fahrzeugs ohne gültigen Führerschein verantworten. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

