Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Pkw-Diebstahl - Einbruch in ehemaliges Schulgebäude

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Schotten. Am Freitagmorgen (19.07.), gegen 1 Uhr, brachen mindestens zwei bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Vogelsbergstraße ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlugen die Einbrecher eine Schaufensterscheibe ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend stahlen die Langfinger eine noch unklare Menge Tabakwaren und flüchteten in einem Fahrzeug. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- sportliche Statur - schwarze Sturmhaube - schwarze Jacke - graue, lange Hose - weiße Schuhe

Täter 2:

- weiße Sturmhaube - schwarze Jacke - schwarze, lange Hose - schwarze Schuhe - führte einen weißen Sack/ Tüte mit sich

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Diebstahl

Liederbach. Einen schwarzen BMW X5 mit den amtlichen Kennzeichen VB-RG 2009 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (19.07.) aus einem Carport eines Zweifamilienhauses in der Straße "Am Holzberg". Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 45.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in ehemaliges Schulgebäude

Herbstein. Unbekannte verschafften sich unerlaubten Zutritt zu einem ehemaligen Schulgebäude in der Straße "Am Hain". In dem Haus öffneten die Täter mehrere Schränke und durchwühlten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch wurde am Mittwochabend (17.07.) festgestellt. Es entstand Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell