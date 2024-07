POL-OH: Einbruch in Verkaufsstand - Einbruch in Restaurant

LK Hersfeld-Rotenburg (ots) - Niederaula. Am Freitag ( 19.07.) kam es gegen 18:30 Uhr in der Schlitzer Str. in Niederaula zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 30-jährige Frau aus Rabenau befuhr die Schlitzer Str. (B62) aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Niederjossa. Aufgrund des erheblichen Verkehrsaufkommens herrschte in beide Fahrtrichtungen ein "Stop and go" Verkehr. Ein 53-jähriger ...

