Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizistin leicht verletzt - Statt Schmuck und Bargeld klickten die Handschellen - Einbrüche und Diebstähle

Fulda (ots)

Polizistin leicht verletzt

Fulda. Die Besatzung eines Rettungswagen bat am Samstag (20.07.), gegen 18.45 Uhr, die Polizei wegen eines im Rettungswagen randalierenden Patienten, der dringend medizinische Hilfe benötigte, um Unterstützung. Als eine Streife der Polizeistation Fulda kurze Zeit später in der Dammersfeldstraße eintraf, drohte der Patient den Beamten unvermittelt Schläge an. Im weiteren Verlauf flüchtete der 53-jährige Fuldaer zunächst. Als die Streife diesem nacheilte, drehte sich der Mann plötzlich um und schlug gezielt in Richtung einer Beamtin. Erst durch Hinzuziehung eines Distanzelektroimpulsgeräts gelang es, den 53-Jährigen vorläufig festzunehmen. Eine Polizistin wurde hierbei leicht verletzt.

Der 53-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Da sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Statt Schmuck und Bargeld klickten die Handschellen

Fulda. Bei einer 73-jährigen Fuldaerin klingelte am Donnerstag (18.07.), gegen 13.30 Uhr, das Telefon. Als die Dame das Telefonat annahm, ahnte sie noch nicht, dass dreiste Betrüger es auf ihr Erspartes abgesehen hatten. In gewohnter Art gaben sich ihre Gesprächspartner unter anderem als Polizisten aus und gaugelten vor, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursachte habe, bei dem ein Kind verstorben sei. Nun seien 68.000 Euro Kaution fällig.

Was die Gauner zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnten: Die 73-Jährige hatte die Masche sofort durchschaut. Und damit wurden sie selbst zu "Betrogenen" und von der gewieften Dame an der Nase herumgeführt. Denn während die Fuldaerin vortäuschte der Forderung nachzugehen, informierte sie ihre Nachbarin und die wiederum die Polizei.

Als ein 19-jähriger Mann aus Köln bei der Dame vor der Tür auftauchte und annahm die geforderte Kaution abzuholen, klickten die Handschellen. Denn zu diesem Zeitpunkt standen bereits Beamte der Kriminalpolizei Fulda parat und nahmen den Mann fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verantworten.

Immer wieder versuchen Betrüger mittels Schockanrufen an das Ersparte ihrer potentiellen Opfer zu gelangen. Daher warnt Ihre Polizei eindringlich: Trickbetrug ist vielfältig!

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Einbruch in Handwerksbetrieb

Tann. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstagabend (20.07.) und Sonntagmorgen (21.07.) gewaltsam Zutritt zu einem Handwerksbetrieb in der Straße "An der Freiheit" in Schlitzenhausen. Die Langfinger hebelten im rückwärtigen Bereich gewaltsam ein Fenster auf und betraten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Einfamilienhaus in der Marienstraße war zwischen Samstag (13.07.) und Donnerstag (18.07.) Ziel unbekannter Täter. Diese begaben sich nach derzeitigen Erkenntnissen in den rückwärtigen Bereich des Hauses, wo sie an der Eingangstür einer Kellerwohnung manipulierten. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand, weshalb die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Spendenkassette entwendet

Fulda. Ein bislang Unbekannter betrat am Freitag (19.07.), gegen 19.05 Uhr, den Gebetsraum einer Moschee in der Von-Schildeck-Straße und entwendete dort eine Spendenkassette mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Der Unbekannte verursachte rund 100 Euro Sachschaden und flüchtete. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Fulda. Unbekannte Täter entwendeten am Samstag (20.07.), zwischen 10 und 13 Uhr, einen schwarzen E-Scooter der Firma Walberg im Wert von rund 300 Euro, indem sie gewaltsam das Schloss, mit welchem dieser gesichert war, aufbrachen. Der Roller war in der Marquardstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Gewaltsam schlug ein unbekannter Täter am Sonntag (21.07.), gegen 15.20 Uhr, die Scheibe eines schwarzen VW Passats ein, der auf einem Parkplatz in der Straße "Vor dem Peterstor" abgestellt war. Aus dem Inneren entwendete er zwei Rucksäcke im Wert von rund 200 Euro. Der Täter wurde von einem Zeugen beobachtet und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schwarze lange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Bekleidet war er mit einem orangenen T-Shirt, einer beigen kurzen Hose sowie hellen Nike-Turnschuhen. Zudem führte er einen Rucksack und Baseballschläger mit sich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell