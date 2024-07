Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trickdiebstahl - Personen mit Pistole bedroht - Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Parkgelände eines Kaufhauses in der Merowingerstraße ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr gegen einen Pkw Mercedes und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher meldete den Vorfall nicht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Angestellte bedroht

Gäste eines Spielcafe in der Bahnhofstraße wurden am Mittwoch gegen 3 Uhr wegen der anstehenden Schließung gebeten, das Lokal zu verlassen. Einige der Gäste waren damit nicht einverstanden. Ein Mann habe daraufhin mit einer mitgeführten Pistole anwesende Personen bedroht. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete die Gruppierung. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Was für eine Pistole der Tatverdächtige bei sich führte, ist unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall, bei dem ein Tatverdacht gegen zwei Männer besteht, dauern an.

Fellbach: Trickdiebstahl

Eine 59-jährige Frau befand sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr nach einem getätigten Einkauf auf dem Parkplatz eines Discounters in der Stuttgarter Straße, als sie von einer fremden Frau angesprochen wurde. Beim Gespräch gelang es der unbekannten Tatverdächtigen die Geldbörse der 59-Jährigen unbemerkt aus deren Handtasche zu entwenden, die zu diesem Zeitpunkt im Einkaufwagen deponiert war. Die Tat wurde von dem Opfer erst zu einem späteren Zeitpunkt wahrgenommen. Von der Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Die Frau war ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175cm groß, hatte eine schlanke Statur und dunkle schulterlange Haare. Es gibt Hinweise, dass die Person einem Mercedes Coupe mit Offenbacher Zulassung (OF- ??) zuzuordnen ist, der zeitgleich zum Tatgeschehen von dem Parkplatz ausfuhr. Weitere sachdienliche Hinweise zu der Person oder Fahrzeug nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

