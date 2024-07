Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle - Passanten angepöbelt

Aalen (ots)

Aalen: Passanten angepöbelt und bedroht

Mehrere Passanten wurden am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr von einem 52-Jährigen im Bereich des Aalener Marktplatzes angepöbelt und wohl auch bedroht. Der Mann wurde von Mitarbeitern des Ordnungsamtes vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Aalen gebracht. Während dieser Maßnahme beleidigte und bedrohte er sowohl die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, als auch Beamte des Aalener Polizeireviers. Da sich der 52-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sowohl eine Eigen-, als auch eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 8.45 Uhr und 10.15 Uhr einen in der Tiefgarage im Nördlichen Stadtgraben abgestellten BMW, wobei an diesem ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Stödtlen: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 23 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagnachmittag bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall zu. Der Zweiradfahrer befuhr gegen 15 Uhr mit seiner Suzuki die Kreisstraße 3210 zwischen Dambach und Stödtlen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Motorrad nach links auf die Gegenfahrspur, wo er gegen den Traktor eines 56-Jährigen prallte. Dieser hatte die Situation noch rechtzeitig erkannt und sein Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst. Bei dem Aufprall wurde der 23-Jährige auf den linken Vorderreifen des Traktors und anschließend auf die Erde geschleudert. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 68-Jährige am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr mit ihrem Seat auf die Goldrainstraße ein. Dabei übersah sie den VW einer 48-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Waldstetten: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Gartenstraße / Almenweg missachtete ein 77-jähriger VW-Fahrer am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr die Vorfahrt einer 20 Jahre alten Honda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro; beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

