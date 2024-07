Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Warnhinweise in Social-Media-Kanälen waren nach ersten Bewertungen der Polizei unbegründet - Farbschmiererei - Fahrrad aus Tiefgarage entwendet

Aalen (ots)

Berglen/Schorndorf: Kinder angesprochen - Kripo gibt Entwarnung

Wie in der letzten Woche am Donnerstag an die Polizei herangetragen wurde, seien zwei Kinder in Berglen im Ortsteil Ödernhardt auf verdächtige Art und Weise von einem fremden Mann angesprochen worden. Der Mann sei dort mit einem kleinen weißen Hund unterwegs gewesen. Dieser Sachverhalt wurde als Warnhinweis auch in privaten Social Media Kanälen gesteuert, wo er auch im Bereich Schorndorf die Runde machte. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und kam aus kriminalistischer Betrachtung zum Ergebnis, dass zu keiner Zeit eine Gefahrenlage für die Kinder bestand. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass es möglicherweise zu einer alltäglichen Begegnung der Kinder mit einer ihnen unbekannten Person kam, welche die Kinder maßgeblich verunsicherte. Die Polizei bittet, derartige bekanntgewordene Sachverhalte direkt hat die Polizei weiterzuleiten. So können ungerechtfertigte Warnmeldungen, die die Bevölkerung unnötigerweise verunsichern können, vermieden werden.

Remshalden - Geradstetten: Farbbeschmierung an zwei Orten

Zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 7 Uhr wurde am Marktplatz ein Schaukasten und eine Kunstfigur aus Stein mittels einer Farbbeschmierung beschmutzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Im selben Zeitraum wurden in der Friedensstraße zwei Wände einer Halle mit derselben roten Farbe beschmiert. Hierbei entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Der Polizeiposten Remshalden bittet unter der Telefonnummer 07151 72463 um Hinweise zu dem Vorfall.

Schorndorf: E-Bike entwendet

Zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagmorgen 07:45 Uhr entwendete ein Dieb ein E-Bike aus einer Tiefgarage in der Bismarckstraße. Hierzu öffnete er gewaltsam eine Kette mit der das E-Bike verschlossen war. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

