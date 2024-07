Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wurde auf der B14 geschossen? Polizei bittet um Zeugenhinweis! - Auto aufgebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Mineralfreibades in der Martin-Dietrich-Allee stieß am Montagabend in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr ein Unbekannter gegen einen parkenden Pkw BMW 325 und verursachte dabei 5000 Euro Sachschaden. Der Vorfall wurde polizeilich nicht gemeldet und der unbekannte Verursacher hat sich nach dem Geschehen unerlaubt entfernt. Hinweise auf diesen wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Auto aufgebrochen

Am Sonntagmittag wurde auf dem Parkplatz des F3 in der Esslinger Straße ein Auto aufgebrochen. In der Zeit zwischen 11.40 Uhr und 14.45 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Pkw Mercedes ein und entwendete daraus eine Laptoptasche mit entsprechenden Geräten im Wert von ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Winterbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 18.30 Uhr die B 29 in Richtung Schorndorf, als er auf die linke Spur wechselte ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes nach links ausweichen und touchierte hierbei die Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall weiter. Die Polizei Schorndorf bittet nun um Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher und nimmt diese unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Fellbach: Wurde aus Auto geschossen? Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zu einem Vorfall übernommen, der sich am Sonntag gegen 00.05 Uhr auf der B 14 vor dem Kappelbergtunnel in Richtung Stuttgart ereignete. Es sei dort ein weißer VW T-Roc vor einen weißen VW Tiguan gefahren, wobei es zwischen den Autofahrern zu Nötigungen gekommen sei. Der Fahrer des VW T-Roc habe ohne ersichtlichen Grund abgebremst. In der Folge sei es auch zu unerlaubten Überholmanövern gekommen. Aus der Ferne sei dann beobachtet worden, wie der Fahrer des VW Tiguan aus dem Seitenfenster mit einer Pistole hantierte und mutmaßlich auch Schüsse auf den vorausfahrenden VW T-Roc abgab. Danach sei es nochmals zu Nötigungen durch unnötiges Abbremse gekommen, ehe die Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart gefahren seien. Wer weitere Hinweise zu dem Vorfall bzw. auf die beiden unbekannten Autos geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Berglen: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend 21 Uhr und Montagvormittag 10:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Brahmsstraße geparkten Sanyong und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag einen im Parkhaus am Postplatz geparkten Toyota. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Verkehrsunfall

Eine 84-jährige VW-Fahrerin wollte am Montagvormittag von einem Grundstück in die Neustadter Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah sie eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin, welche bereits dort unterwegs war. Es kam zur Kollision, wobei der Mercedes abgewiesen wurde und gegen einen geparkten Fiat prallte. Die 44-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 21 000 Euro.

