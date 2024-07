Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Sachbeschädigung - Einbruch - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Sporthalle

Gegen 00:50 Uhr wurde am Dienstag ein Einbruch in eine Sporthalle in der Parkstraße gemeldet. Unbekannte hebelten im ersten Stock eine Tür auf. Ob etwas entwendet wurde und wann die Tür aufgebrochen wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Montag, 8 Uhr, wurde an einem Gebäude im Sebastiansgraben ein Garagentor beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Leichte Verletzungen zog sich am Montag gegen 16:15 Uhr eine 21-jährige Smart-Fahrerin zu, als auf der Lorcher Straße eine 65-Jähirige mit ihrem VW auf den Smart der 21-Jährigen auffuhr. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1200 Euro.

Mögglingen: Farbschmiererei

Am Montag konnte gegen 15 Uhr eine Farbschmiererei in der Ziegelfeldstraße festgestellt werden. Unbekannte beschmierten dort an einer Firma die Hausfassade mit verschiedenen Buchstaben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Gschwend: Hakenkreuze und fremdenfeindliche Parole

An einem Gebäude in der Gaildorfer Straße wurden in der Zeit von Montag bis Freitag Hakenkreuze sowie fremdenfeindliche Parolen in roter Farbe festgestellt. Hinweise zu dem Vandalismus nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562 entgegen.

