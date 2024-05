POL-BI: Fahrradfahrer übersehen: Drei Unfälle in Kreuzungsbereichen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Gütersloh- Nach einem gewerbsmäßigen Ladendiebstahl konnten Polizisten am Mittwoch, 15.05.2024, den Täter im Rahmen der Fahndung festnehmen. Der polizeibekannte drogenabhängige Tatverdächtige ging in Haft. Gegen 13:50 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einen Dieb, der in dem Supermarkt in der Straße Am Anger in Gütersloh Alkohol im Wert von circa 463 Euro entwendete. Er ...

mehr