POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Raser in Fellbach ertappt - Brennende Altpapiertonne - versuchter Handtaschenraub - Widerstand geleitstet

Rudersberg: Betrunkener beschädigt Auto und leistete Widerstand

Ein 37-jähriger Tatverdächtiger wurde am Sonntag gegen 00.20 Uhr beobachtet, wie er mit einem Gegenstand ein geparktes Auto in der Backnanger Straße mutwillig beschädigte. Der Tatverdächtige wurde vor Ort von der alarmierten Polizei angetroffen und zeigte ein äußerst aggressives Verhalten gegenüber den eingesetzten Beamten. Zur Vermeidung weiterer Störungen sollte die Person in Polizeigewahrsam genommen werden. Er wehrte sich gegen die Maßnahme, indem er die Beamte bespuckte und versuchte diese mit Schlagen, Beißen und Treten zu verletzen. Der Mann wurde fixiert und in Polizeigewahrsam genommen. Es wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Fellbach: Ferrari rast durch Fellbach

Anlässlich einer Geschwindigkeitskontrolle wurde am Samstag gegen 2.15 Uhr ein Ferrari-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ertappt. Der 29-jährige Autofahrer befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Fellbach, als er in eine polizeiliche Laserkontrolle geriet. Das Messergebnis war deutlich. Mit 111 km/h war der Ferrari Potofino laut Messergebnis unterwegs; abzüglich der Toleranz wird dem Autofahrer nun eine Überschreitung von 57 km/h zur Last gelegt. Ihm droht nun ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte im Bundeszentralregister sowie ein Bußgeld, das laut Bußgeldkatalog bei 480 Euro liegt.

Winnenden: Brand von Altpapiercontainern

Am Samstag kurz nach 23 Uhr wurde in der Max-Eyth-Straße die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Dort haben zwei Altpapiercontainer gebrannt, die mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Der Schaden blieb letztlich gering. Personen kamen nicht zu Schaden. Sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Fellbach: Unbekannter versuchte Handtasche zu entreißen

Eine 66-jährige Frau war am letzten Dienstag (25.06.2024) mit dem Fahrrad in der Uhlandstraße unterwegs, als sie gegen 14.45 Uhr einem Jugendlichen begegnete. Dieser versuchte die Handtasche der Radfahrerin zu entreißen, die sie über ihrer Schulter mitführte. Der unbekannte Jugendliche ließ von seinem Vorhaben ab, als die Radfahrerin laut um Hilfe rief. Danach konnte das Opfer unverletzt mit ihrem Rad davonfahren. Der Tatverdächtige war der Personenbeschreibung zufolge ca. 16 Jahre alt und hatte eine dunkle Hautfarbe. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einem hellblauen T-Shirt. Hinweise zu dem Vorfall, der sich östlich von Schmiden in Richtung Waiblingen ereignete, nimmt die Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

