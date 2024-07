Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfallflucht - In Wohnwagen eingebrochen - Einbruch - Brand - Sonstiges

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Farbschmiererei

Im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, beschmierten Unbekannte in der Kolpingstraße einen LKW und ein dortiges Kassenhäuschen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Drei verletzte Beamte nach tätlichem Angriff

Am Sonntag ist es nach einer körperlichen Auseinandersetzung zu einem tätlichen Angriff gegen die eingesetzten Polizeibeamten gekommen, bei denen drei Beamte leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es gegen 13:15 Uhr in der Caroline-Fürgang-Straße zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und einem 49-Jährigen gekommen sein. In der Folge wurden die Polizeibeamten hinzugerufen. Auf Höhe eines dortigen Parkhauses konnten vier Personen angetroffen werden. Einer der Beteiligten hielt einen etwa 1,35m langen Holzstock in der Hand. Die Beamten forderten den 35-Jährigen auf, den Stock sowie sich selbst auf den Boden zu legen. Auch die restlichen Beteiligten sollten sich auf den Boden legen. Nachdem sie der wiederholten Aufforderung nicht nachgekommen waren, mussten die Beamten letztendlich Reizgas einsetzen. Im weiteren Verlauf konnten die vier Personen festgenommen werden. Eine 34-Jährige beleidigten während der gesamten polizeilichen Maßnahmen die eingesetzten Beamten und schlug einem Beamten ins Gesicht. Sie wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Aalen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Heinrich-Rieger-Straße beschädigte am Samstag zwischen 16:20 Uhr und 18:30 Uhr ein Unbekannter einen dort geparkten Seat. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Mögglingen: Vorfahrt missachtet

Ein 41-jähriger Fahrer eines B-On Paketfahrzeugs missachtete am Samstag, gegen 15:15 Uhr, auf der L1158 beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines aus Mögglingen kommenden 34-jährigen Renault-Fahrers. Der 34-Jährige versuchte noch mit seinem Fahrzeug auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem B-On und überschlug sich in der Folge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Abtsgmünd/Leinroden: In Wohnwagen eingebrochen

Über ein herausgerissenes Fenster verschaffte sich zwischen Freitag, 22:15 Uhr und Samstag, 8:30 Uhr, ein Einbrecher Zutritt zu einem in der Untere Gasse abgestellten Wohnwagen. Daraus entwendete er einen TV. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Beim Einfahren in die Schleifbrückenstraße übersah am Freitag gegen 13 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Smart einen Hyundai einer 22-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Aalen: Einbruch in Friseursalon

Am Freitag verschaffte sich ein Einbrecher zwischen 2:30 Uhr und 3:42 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon in einem Einkaufscenter in der Weidenfelder Straße. Mit einem Schachtdeckel warf er die Scheibe zu dem Salon ein und entwendete anschließend daraus die Kasse sowie einen Laptop. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag eine 47-jährige Motorradfahrerin zu. Die Frau befuhr gegen 17:20 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Aufgrund des Verkehrs musste sie ihr Krad abbremsen. Hierbei kam sie vermutliche wegen der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte letztendlich in den Straßengraben. Durch den Unfall zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde anschließend in eine Klinik gebracht.

Lorch: Mit Fahrradfahrerin zusammengestoßen

Am Samstag missachtete eine 78-jährige Audi-Fahrerin auf der Stuttgarter Straße die Vorfahrt einer 55-jährigen Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Tätlicher Angriff nach familiärer Streitigkeit

Am Sonntag meldete eine 71-jährige Frau gegen 18 Uhr in der Albstraße eine Streitigkeit mit ihrem 47-jährigen Sohn. Vor Ort konnte der Mann von den Beamten angetroffen werden. Als er die Polizeistreife erkannte, ergriff er einen Stein und ging in aggressiver und drohender Haltung auf die Beamten zu. Der Anweisung den Stein auf dem Boden abzulegen kam er nach Androhung von Pfefferspray schließlich nach. Beim Anbringen der Handschließen leistete der Mann aktiven Widerstand und beleidigte die Beamten. Auf Grund des psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in eine nahegelegene Klinik verbracht.

Gschwend: Allein beteiligt gestürzt

Am Samstag befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Motorrad die L1080 in Richtung Gschwend. In einer Rechtskurve geriet sie aufgrund eines Fahrfehlers auf den Kies neben der Fahrbahn und kam infolgedessen zu Fall. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt wurden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Ledergasse wurde am Samstag zwischen 17:30 Uhr und 18:50 Uhr ein Opel beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Göggingen/Horn: Brand in Einfamilienhaus

Nachdem am Samstag in der Straße Unter dem Schloß in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen ist, schließen die Ermittler das Vorliegen einer Brandstiftung nicht aus.

Gegen 17:45 Uhr rückte die Feuerwehr Schechingen sowie die Feuerwehr Göggingen mit jeweils 19 Einsatzkräften und je drei Einsatzfahrzeugen zu dem Brand in dem Einfamilienhaus aus. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zwei 60-jährige Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Kriminalpolizei übernommen.

