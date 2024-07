Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - In Wohnhaus eingebrochen - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Murrhardt-Kirchenkirnberg: Auto beschädigt

Ein in der Gangolfstraße geparkter Pkw VW wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen mutwillig beschädigt. Am Fahrzeug war die Heckscheibe eingeschlagen, die Lackierung an der C-Säule zerkratzt und die Frontscheibe beschädigt. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Rudersberg: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr wegen eines Kellerbrandes im Einsatz. In einem Wohnhaus in der Gartenstraße wurde wegen eines Hochwasserschadens ein Trocknungsgerät betrieben, dass mutmaßlich infolge eines technischen Defekts Feuer fing. Letztlich entstand im Keller geringer Rauch- und Rußschaden. Ein Bewohner hat sich bei dem Vorfall leicht verletzt.

Remshalden: Von Straße abgekommen

Eine 25-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat Punto befuhr am Samstag gegen 17 Uhr die Grabenstraße. Infolge Unachtsamkeit kam sie von der Straße ab und prallte gegen eine Laterne, wobei sie sich leicht verletzte. Vom Rettungsdienst wurde die Autofahrerin medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Weinstadt: In Wohnhaus eingebrochen

In der Grunbacher Straße wurde zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntag 2.30 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher drangen über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein und entwendeten daraus aufgefundene Uhren und Bargeld. Die Polizei in Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet zu dem Vorfall unter Tel. 07151/950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Betrunkener verursacht Unfall

Ein betrunkener Fahrer eines Motorrollers befuhr am Sonntag gegen 1 Uhr die Alte Bundesstraße, als er infolge seiner Fahruntüchtigkeit von der Fahrbahn abkam und gegen ein geparktes Auto stieß. Der 44-jährige Zweiradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Gegen ihn wurde von der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell