Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

B 29, Gem. Essingen - Hermannsfeld: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 15:10 Uhr verließ ein 41-Jähriger die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart, an der Anschlussstelle Mögglingen - Ost mit seinem DHL-Kastenwagen. Er bog anschließend an der Einmündung nach links in Richtung Mögglingen ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 34-Jährigen, der mit seinem PKW von Mögglingen in Richtung Zollhof fuhr. Es kam zur Kollision, bei der der Kastenwagen seitlich getroffen wurde und sich dann mehrmals überschlug. Der Kastenwagen kam letztlich in der Wiese neben der Fahrbahn zum Endstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

