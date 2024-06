POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kurzübersicht Unwetterlage

Aalen (ots) - Wasseralfingen: Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt Ein 81-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Freitag gegen 10 Uhr den Gehweg von der Friedrichstraße in die Steinbeisstraße. Als er in der Steinbeissstraße in den fließenden Verkehr einfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 83-jährigen Opel-Fahrerin. Bei der Kollision wurde der 81-Jährige leicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

