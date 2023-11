Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuch in einer Hildesheimer Apotheke

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mst) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Apotheke in der Hildesheimer Innenstadt zu einem Einbruchsversuch. Die Täter flüchteten aber ohne Beute.

Am Samstagmorgen des 18.11.2023, kurz nach drei Uhr, lärmten drei junge Männer in der Almstraße in der Hildesheimer Innenstadt. Hierdurch wurde eine Zeugin auf die Männer aufmerksam und beobachtete, wie diese die Alarmanlage einer Apotheke auslösten, sich dann aber aufgeschreckt in Richtung des Marktplatzes entfernten.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten im Anschluss, zusammen mit Mitarbeitern der Apotheke, Schäden an der Schließanlage der Filiale feststellen. Diese deuten auf einen Einbruchsversuch hin.

Die drei vom Tatort geflüchteten Personen können aktuell wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - Zwei Personen waren dunkel bekleidet, eine Person trug einen roten Pullover - Alle drei hatten eine Kapuze aufgesetzt - Vermutlich alkoholisiert

Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell