Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugteile entwendet und Pkw aufgebrochen - Polizei Esslingen sucht Unfallflüchtigen

Aalen (ots)

Oppenweiler: Fahrzeugteile entwendet

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen war ein Pkw der Marke Hummer wegen eines technischen Defekts in der Hauptstraße geparkt. An dem Militäroldtimerauto wurden die vier beigefarbenen Türen demontiert und entwendet. An den Seitenscheiben des Autos waren auffällige Werbeaufkleber eines Fitnessstudios angebracht. Hinweise zu dem Tatgeschehen wird von der Polizei in Sulzbach an der Murr unter Tel. 07193/352 erbeten.

Schorndorf: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Remsstraße in Schorndorf zu einem Diebstahl. Unbekannte Diebe schlugen zwischen 21:30 Uhr und 07:30 Uhr das Fenster eines geparkten BMW ein und entwendeten das Multifunktionslenkrad. Der Wert des gestohlenen Lenkrads wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise zu Verdächtigen können unter der Telefonnummer 07181/2040 dem Polizeirevier Schorndorf mitgeteilt werden.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen

Auf die nachfolgende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen wegen einer Verkehrsunfallflucht wird verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5811324

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell