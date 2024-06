Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Amtswechsel beim Polizeipräsidium Aalen: Polizeipräsident Reiner Möller verabschiedet Polizeivizepräsident Wolfgang Reubold und begrüßt dessen Nachfolger Leitender Polizeidirektor Jürgen Schäberle

Aalen (ots)

Führungswechsel im Leitungsbereich des Polizeipräsidiums Aalen:

Nach einer beeindruckenden Karriere wurde der bisherige Polizeivizepräsident Wolfgang Reubold am 28. Mai 2024 durch Polizeipräsident Reiner Möller feierlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Reubold, der 1981 in den Polizeidienst eintrat, stieg 1995 in den gehobenen und 2002 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Zwischen 2004 und 2016 bekleidete er mehrere Führungspositionen im Innenministerium Baden-Württemberg, bevor er als Leiter der Direktion Polizeireviere zum Polizeipräsidium Heilbronn wechselte. Am 2. September 2019 wurde er schließlich mit der Leitung des Führungs- und Einsatzstabes des Polizeipräsidiums Aalen betraut und trat gleichzeitig sein Amt als Polizeivizepräsident an.

"Herr Reubold hat in seinen vielen Jahren im Dienst der Polizei Großartiges geleistet. Mit seiner Führungsstärke und menschlichen Art hat er unser Polizeipräsidium Aalen entscheidend geprägt. Im Namen des gesamten Präsidiums danke ich ihm von Herzen für seine hervorragende Arbeit und wünsche ihm alles Gute für seinen Ruhestand," erklärte Polizeipräsident Reiner Möller.

Am 1. Juli 2024 wird Leitender Polizeidirektor Jürgen Schäberle seine neue Aufgabe als Leiter des Führungs- und Einsatzstabes sowie als Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Aalen übernehmen. Der 56-Jährige begann seine Karriere im September 1993 und sammelte nach seiner Ausbildung bei der Polizeidirektion Böblingen vielfältige Erfahrungen, unter anderem als Dienstgruppenleiter und im Führungs- und Einsatzstab. 2007 stieg er in den höheren Polizeivollzugsdienst auf und war danach sowohl im Innenministerium Baden-Württemberg als auch bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen tätig. Ab 2016 leitete er das Referat Servicemanagement beim Präsidium Technik, Logistik und Service der Polizei, wo er unter anderem für IT-Grundsatzangelegenheiten und das Beschaffungswesen verantwortlich war. Schäberle ist dem Polizeipräsidium Aalen bereits bestens bekannt: Im Februar 2020 übernahm er die Leitung der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Aalen und kehrte Ende des Jahres zum Präsidium Technik, Logistik und Service zurück, wo er bis Ende Juni 2024 die Gesamtverantwortung für das Projekt XPolizeiBW - Polizei 4.0 innehatte.

Der aus dem Raum Nagold stammende, begeisterte Fußballfan freut sich auf seine neue Aufgabe: "Mich freut es sicher nach dreieinhalb Jahren zum Polizeipräsidium Aalen zurückzukehren und hier eine neue, herausfordernde Aufgabe übernehmen zu dürfen," äußerte Jürgen Schäberle.

"Mit Jürgen Schäberle gewinnen wir einen im Polizeipräsidium Aalen bereits gut bekannten, erfahrenen und vielseitigen Kollegen mit herausragender fachlicher Expertise. Seine umfassenden Kenntnisse und seine Führungsqualitäten werden unser Präsidium bereichern. Ich freue mich auf die erneut gemeinsame Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er in seiner neuen Position hervorragende Arbeit leisten wird," sagte Polizeipräsident Reiner Möller.

