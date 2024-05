Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall zwischen Auto und Fußgängerin

Meschede (ots)

Am Donnerstag gegen 10:35 Uhr wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall in der Le-Puy-Straße gerufen. Ein 90-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Auto von der Le-Puy-Straße in die Brückenstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Fußgängerin, die die Fußgängerampel auf der Brückenstraße in Richtung Innenstadt überqueren wollte. Die 73-jährige Meschederin fiel hierdurch zu Boden und verletzte sich schwer. Der Autofahrer aus Meschede blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell