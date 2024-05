Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Arnsberg (ots)

Am Sonntag gegen 2:20 Uhr fiel den Beamten ein Auto am Kreisverkehr Ruhrstraße / Brückenplatz / Promenade auf. Dieses fuhr aus Richtung Brückenplatz in den Kreisverkehr ein und gefährdete zwei Fußgänger, die den Fußgängerüberweg überqueren wollten. Nur durch ein zur Seite springen konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Autofahrer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Ruhrstraße / Henzestraße fort. Als die Beamten beabsichtigten, den Fahrer zu kontrollieren und Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser und versuchte über diverse innerstädtische Straßen zu fliehen. In der Straße "Brückenplatz" verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Auto. Der 17-jährige Arnsberger konnte durch die Beamten festgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein auf der Wache durchgeführter Drogenvortest zeigte ebenfalls ein positives Ergebnis an. Im Krankenhaus wurde dem Arnsberger eine Blutprobe entnommen und eine Wunde versorgt, die bei der Festnahme entstanden ist. Das Auto, mit dem der 17-jährige unterwegs war, sowie das am Straßenrand geparkte Auto, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Minderjährigen wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell