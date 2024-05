Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beschädigtes Auto gesucht

Sundern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Sundern sucht die Polizei Hinweise zu einem beschädigten Auto. Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Hauptstraße kam es Donnerstagmittag (16. Mai) zum Unfall. Gegen 13:15 Uhr rangierte ein 91-jähriger Mann aus Sundern dort mit seinem silbernen Auto. Er touchierte dabei ein anderes geparktes Auto. Der Fahrer des beschädigten Autos erschien sogar an der Unfallstelle und die beiden Männer haben sich kurz unterhalten. Möglicherweise ging für den Unbekannten aus dem Gespräch aber nicht hervor, dass sein Auto vorher beschädigt wurde. Er fuhr davon. Nun fragt die Polizei: Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wem gehört das beschädigte Auto? Das Verkehrskommissariat ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen.

