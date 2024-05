Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Angriff mit Schreckschusswaffe

Brilon (ots)

Am Montagabend meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und machte Angaben zu einem Angriff mit einer Schreckschusswaffe. Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 0 Uhr und 1 Uhr. In der Almer Straße / Bredelarer Straße bemerkte ein Zeuge eine körperliche Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Als der 36-jährige Briloner dazwischenging, verließen drei Personen die Örtlichkeit in Richtung Bernhard-Bartmann-Straße. Wenige Minuten später sei ein grauer Audi ohne Licht aus der Straße gekommen, habe auf der Kreuzung gehalten und vermutlich mit einer Schreckschusspistole in Richtung der Personengruppe geschossen. Anschießend sei das Fahrzeug in Richtung Stemmelstraße weitergefahren. Von den Beteiligten wurde niemand verletzt. Bei dem PKW soll es sich um einen grauen Audi mit HSK-Kennzeichen gehandelt haben. Eine Person soll lange blonde Haare gehabt haben und etwa 20-25 Jahre alt gewesen sein. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

