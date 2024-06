POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmierungen und rollender Anhänger

Aalen (ots) - Westhausen: Vorfahrt missachtet Am Donnerstag befuhr gegen 10:15 Uhr eine 43-jährige Opel-Fahrerin die Robert-Bosch-Straße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 52-jährigen Audi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand. Westhausen: Unfall mit drei beteiligten Personen Ein 50-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 7:25 Uhr, mit ...

