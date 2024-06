Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Küchenbrand - Autos beschädigt - Fahrrad entwendet -Unfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Radfahrer übersehen

Ein 23-jähriger Polo-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr die Stuttgarter Straße und übersah beim Linksabbiegen in Richtung Ledergasse einen auf dem Radweg fahrenden Pedelec-Fahrer. Der Autofahrer stieß mit dem Zweiradfahrer zusammen, der sich hierbei schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Verletzte, der keinen Helm getragen hatte, wurde vom Rettungsdient in ein Krankenhaus verbracht. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 2700 Euro.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

7000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 7 Uhr am Kreisverkehr Kahler Platz ereignete. Ein 44-jähriger Fahrer eines Opel-Zafira missachtete die Vorfahrt und stieß mit dem Fahrer eines Ford-Kuga zusammen, der dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Pkw aufgebrochen

In der Manfred-von-Ardenne-Allee im Industriegebiet Lerchenäcker wurde am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ein aufgebrochener Pkw festgestellt. An dem Fahrzeug der Marke Cadillac waren der Kofferraum gewaltsam geöffnet und einige Anbauteile im Fahrzeuginnern beschädigt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Donnerstag in der Kärtener Straße gegen einen geparkten VW Polo und verursachte dabei 1500 Euro Schaden. Danach flüchtete der Unbekannte ohne den Vorfall zu melden. Hinweise zu dem Unfallgeschehen, das sich zwischen 10 Uhr und 21 Uhr ereignete, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Althütte: Küchenbrand

Die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren am Donnerstag gegen 19 Uhr wegen eines Küchenbrandes in der Straße Im Steinhäusle im Einsatz. Dort war eine Dunstabzugshaube in Brand geraten. Grund war den Informationen zufolge eine Wok-Pfanne auf dem Herd, in der sich das Öl entzündete. Zwei Bewohner mussten vom Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden. An der Küche entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Wohnung wurde stark verrußt und sei deshalb zunächst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften im Einsatz.

Waiblingen: Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr kam es in der Ruhrstraße in Waiblingen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrer beschädigte beim Einparken einen geparkten Audi Q5 und verursachte einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Mercedes-Limousine handeln. Die Polizei in Waiblingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.

Schorndorf: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in der Silcherstraße in Schorndorf ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Das Mountainbike der Marke Haibike, im Wert von rund 3200 Euro, war mit einem Faltschloss gesichert. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Schorndorf: Sachbeschädigung an geparktem Auto

Am Donnerstag zwischen 8:30 Uhr und 12:45 Uhr wurde in der Beethovenstraße in Schorndorf ein geparkter LADA beschädigt. Ein unbekannter Täter zerschlug die Heckscheibe des Fahrzeugs, wodurch ein Sachschaden von etwa 450 Euro entstand. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.

Waiblingen Zeugenaufruf nach Unfall

Am Mittwochmittag gegen 11 Uhr ereignete sich in der Karl-Ziegler-Straße ein Unfall. Ein unbekannter Autofahrer fuhr aus einem Parkplatz heraus und stieß dabei mit einem 79-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der auf dem Gehweg unterwegs war. Der Pedelec-Fahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine vollständigen Daten anzugeben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.

