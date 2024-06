Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Im Hallenbad randaliert - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: In Friseurgeschäft eingebrochen

Mit einem Schachtdeckel warf ein bislang Unbekannter am Freitagmorgen zwischen 2.30 Uhr und 3.45 Uhr die Scheibe eines Friseurgeschäftes in der Weidenfelder Straße (Mercatura) ein und gelangte so in die Räumlichkeiten. Von dort entwendete der Dieb einen geringen Bargeldbetrag und ein Laptop. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1000 Euro; der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Diebe bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Von der Straße abgekommen

Mit seinem Mercedes Benz befuhr ein 28-Jähriger am Freitag kurz nach Mitternacht die B 29 zwischen Westhausen und Aalen. Aus Unachtsamkeit kam der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, wobei der Pkw zunächst gegen die Leitplanken und anschließend gegen die Mauer einer Brücke prallte. Der Unfallverursacher, sowie sein Beifahrer blieben unverletzt; an dem Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von geschätzt mehreren tausend Euro.

Oberkochen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 43-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Renault einen in der Bürgermeister-Bosch-Straße abgestellten Hyundai. Bei dem Unfall, der sich gegen 20.40 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Oberkochen: Im Hallenbad randaliert

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte im Hallenbad Aquavit im Hölderlinweg verursachten. Die Eindringlinge verschafften sich zwischen Samstag und dem gestrigen Donnerstagabend gewaltsam Zutritt in das Gebäude, wo sie Spiegel zerschlugen, Schwimmutensilien, Feuerlöscher und weitere Gegenstände in das Wasserbecken warfen. Die Unbekannten schlugen zudem Glasscheiben und eine Glastür ein, um in den Außenbereich zu gelangen. In der Sauna und in den Duschen versprühten die Eindringlinge den Inhalt eines Feuerlöschers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 07364/955990 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr einen Fiat 500, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Steinbeisstraße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Radler leicht verletzt

Im Wilhelm-Busch-Weg übersah eine 52 Jahre alte VW-Fahrerin am Donnerstagabend gegen 18 Uhr einen von rechts kommenden und damit bevorrechtigten Fahrradfahrer. Sie erfasste den 13-Jährigen mit ihrem Fahrzeug, wobei dieser sich leichte Verletzungen zuzog.

Hüttlingen: Aufgefahren

Auf der Kreisstraße 3237 zwischen Onatsfeld und Hüttlingen musste eine 42-Jährige ihren Skoda am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein 45-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 6500 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Aus einer Tiefgarage kommend, fuhr eine 68-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr mit ihrem VW auf die Heidestraße ein. Dabei übersah sie den Mazda eines 31-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieben eine 26-Jährige und ihre eineinhalbjährige Tochter bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag. Gegen 10.30 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Hyundai die B 290, wo sie wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit bei Starkregen und Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und landete im Straßengraben.

Heubach: Auffahrunfall

Mit ihrem Audi A 4 fuhr eine 27-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der Lauterburger Straße auf den verkehrsbedingt stehenden Lkw eines 25-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4700 Euro.

Ellwangen: Unfall auf der Autobahn

Wegen eines Staus musste ein 72-Jähriger sein Wohnmobil am Donnerstagmittag gegen 12.40 Uhr auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau anhalten. Ein 21-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Ford Transit auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem VW die A 7 zwischen den Anschlussstellen Aalen-Westhausen und Ellwangen. Hier kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und streifte mit dem Fahrzeug die Mittelleitplanke. Der Pkw geriet ins Schleudern und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Lkw. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch, auf der Fahrbahn liegende, Splitter beschädigt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Rainau: Vorfahrt missachtet

Von der Kreisstraße 3225, aus Richtung Schwabsberg kommend, wollte am Donnerstag um 16:45 Uhr eine 69-jährige Hyundai-Fahrerin nach links auf die Kreisstraße 3319 in Richtung Ellwangen einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 25-Jährigen mit einem Mercedes Klein-LKW, der seinerseits die K3319 von Ellwangen in Richtung Waldkrankenhaus befuhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

