Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Müllcontainer auf Schulhof in Brand

Haren (ots)

Am Samstag um 14:50 Uhr kam es im Ansgariweg auf dem Gelände der dortigen Schule zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Müllcontainer mit Papier in Brand. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 300 Euro. Ein Fremdverschulden, sowie ein Tatzusammenhang mit einem Brand an der Georgschule (wir berichteten) kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931-949 0 zu melden.

