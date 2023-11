Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Gefährlicher Körperverletzung gesucht

Meppen (ots)

Am 31.10.2023 kam es in der Zeit zwischen 04:15 Uhr und 04:35 Uhr in der Bahnhofstraße Höhe des sog. "Dreiecks" zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wurde das 20-jährige Opfer von drei bislang unbekannten männlichen Personen mit einem Messer, einer Flasche und einem Gürtel angegriffen und leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931-949 0 zu melden.

