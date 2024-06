Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 16:50 Uhr befuhr eine 67-jährige Opel-Fahrerin die Kreisstraße 2543 aus Ruppertshofen in Richtung Wolpertshausen. An der Kreuzung mit der Landesstraße 1042 übersah sie den, von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, Skoda einer 21-Jährigen und fuhr in die Kreuzung ein. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 9.000 Euro.

Rosengarten: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Freitag, 28.06.2024 im Zeitraum von 06:30 - 14:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Salzstraße eine parkende Mercedes A-Klasse beschädigt. Der verursachende Pkw, möglicherweise silbern, beschädigte diesen vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken in einer Parklücke und entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. An der A-Klasse entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Wer Hinweise zum möglichen Verursacher oder Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524 zu melden.

Gaildorf-Kleinaltdorf: Unfall mit Verletzten

Am Freitag gegen 17:40 Uhr kam es an der Kreuzung der B298 (Karlstraße / Hauptstraße) mit der Landesstraße 1066 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Honda-Fahrer wollte von der Karlstraße nach links in die Hauptstraße abbiegen um der B298 weiter zu folgen. Er übersah einen von der L1066 entgegenkommenden 35-jährigen BMW-Fahrer, der geradeaus auf die Karlstraße fahren wollte. Durch den frontalen Zusammenstoß wurde der BMW gegen den Skoda einer 34-jährigen geschleudert, welcher in der Hauptstraße an der Einmündung wartete. Der Skoda wiederum wurde gegen den Toyota einer 34-Jährigen geschoben, die auch in der Hauptstraße wartete. Sowohl die Honda-Fahrerin als auch der BMW-Fahrer wurden schwer, Die Fahrerin im Skoda sowie ihr 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die Aufräumarbeiten unter Hinzuziehung der Straßenmeisterei zogen sich bis ca. 21:00 Uhr.

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 07:30 Uhr kam ein 48-jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße 2500 von Herboldshausen in Richtung Saurach alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und riss mehrere Bäume mit. Zur Bergung musste das Fahrzeug erst durch die Straßenmeisterei von mehreren Bäumen befreit werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

